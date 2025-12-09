 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 09 dicembre 2025, 19:10

Domodossola-Milano, treni fermi anche durante le feste

Tra il 26 dicembre e il 6 gennaio i lavori sulla linea avranno ripercussioni su regionali ed Eurocity

Anche per il periodo delle festività si prospettano giorni difficili per chi viaggia in treno tra Domodossola e Milano, con importanti ricadute anche sulla circolazione dei treni Eurocity che collegano Italia e Svizzera. Stando a quanto si legge sul sito delle ferrovie svizzere, infatti. Tra il 26 dicembre e il 5 gennaio la linea Domodossola-Milano sarà nuovamente interrotta a causa di lavori infrastrutturali. Saranno dunque soppressi i treni Eurocity tra Milano Centrale e Domodossola, che saranno sostituiti con autobus. Nonostante la comunicazione ufficiale di Trenord non sia ancora arrivata - e non sia dunque stato ancora chiarito quale sarà il tratto interessato - l’interruzione della linea avrà ripercussioni anche sulle linee regionali con autobus sostitutivi, attivi presumibilmente tra Arona e Domodossola.

l.b.

