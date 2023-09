Rubano il bancomat ad un anziano e prelevano 600 euro, denunciata una coppia di romeni

I carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno denunciato per furto in abitazione ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento un uomo 39enne ed una donna 40enne di origini romene, residenti anagraficamente in Umbria, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio.

La vittima del furto è un anziano ottantenne della bassa Ossola, che lo scorso mese di luglio era stato agganciato dalla donna la quale, con artifizi e raggiri, era riuscita ad introdursi nella sua abitazione. Nell’occasione la stessa era riuscita a distrarre l’anziano, frugando in appartamento ed impossessandosi del bancomat che l’uomo custodiva insieme al codice pin in un borsello. Una volta uscita di casa venivano effettuati alcuni prelievi per un totale di 600 euro.

I carabinieri della Stazione di Villadossola, successivamente attivati dalla vittima, nel frattempo accortasi della situazione, avviavano le indagini.

I militari appuravano che prelievi di contanti erano stati effettuati presso il bancomat dell’ufficio postale di Ornavasso e nell’occasione acquisivano le immagini di videosorveglianza appurando che il prelievo fraudolento era stato effettuato da un uomo e da una donna, che corrispondeva come descrizione a quella che era entrata in casa della vittima.

Alcune settimane dopo una pattuglia dei carabinieri di Crodo nel corso di un normale servizio effettuava un controllo all’interno di un bar di quel centro, identificando una coppia di cittadini romeni, risultati gravati da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, che viaggiava a bordo di una vettura intestata ad un prestanome italiano residente in Umbria. Insospettiti della loro presenza in zona i carabinieri hanno controllato gli schedari delle persone da ricercare autrici di reati, verificando che le stesse corrispondevano per età e tratti somatici a quelle indicate dai colleghi di Villadossola. Un ulteriore verifica sulla vettura su cui viaggiavano permetteva di appurare come il giorno del furto e del prelievo fraudolento, la vettura era transitata nei pressi del bancomat di Ornavasso, in orario compatibile con il prelievo stesso. Inoltre la coppia ritratta nelle immagini dell’ufficio postale era praticamente identica all’uomo e alla donna identificati a Crodo dai carabinieri, i quali riuscivano a scattare alcune foto all’uscita del bar, appurando anche quale fosse la vettura su cui viaggiavano.

Alla luce di tali risultanze i carabinieri di Villadossola hanno denunciato per furto in abitazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti la coppia di cittadini romeni, e data la loro presenza nel territorio della Provincia sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se i due abbiano commesso altri reati in zona.