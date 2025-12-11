Escursionisti in difficoltà sopra Monteossolano: in corso l'intervento dell'elisoccorso

Un gruppo di escursionisti ha lanciato l’allarme dopo aver sentito grida di aiuto nella zona del Lariè, località sopra Monteossolano. Sul posto sta intervenendo dunque l’elisoccorso; nel frattempo gli escursionisti che hanno dato l’allarme, non riuscendo a individuare la zona e con l’approssimarsi del buio, hanno deciso di iniziare la discesa. Nella piazzola di Villadossola sono presenti tre militari del Sagf e due volontari del Soccorso Alpino Valdossola, pronti a prestare supporto al personale dell’elisoccorso.
