Cronaca | 11 dicembre 2025, 20:40

Allarme in quota a Monteossolano: le urla erano probabilmente di cacciatori

Mobilitazione di soccorritori ed elicotteri, poi la situazione si è chiarita nel tardo pomeriggio

Allarme in quota a Monteossolano: le urla erano probabilmente di cacciatori

Le voci udite nel pomeriggio da alcuni escursionisti nella zona del Lariè, sopra Monteossolano, hanno fatto temere che qualcuno fosse in difficoltà. In realtà, con ogni probabilità, si trattava di richiami lanciati a distanza da cacciatori impegnati nella zona.

L’avvistamento ha comunque fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi: un’eliambulanza partita da Como, l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco e diverse squadre del Soccorso Alpino civile e della Guardia di Finanza sono state trasportate in quota per effettuare le verifiche. In supporto è intervenuto anche un operatore specializzato nell’uso di droni della X Delegazione Valdossola.

Dopo ore di ricerche senza riscontri, nel tardo pomeriggio l’allarme è stato dichiarato rientrato.

