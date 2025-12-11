Lutto a Druogno per la scomparsa di Michele Nedrotti

L'intera comunità di Druogno si stringe nel dolore per la scomparsa prematura di Michele Nedrotti, figura molto conosciuta e presenza costante nella vita del paese. Si è spento dopo una lunga e coraggiosa battaglia a 73 anni. La notizia della sua morte ha lasciato un silenzio profondo, di quelli che soltanto la musica - la sua musica - riusciva a colmare: Michele infatti è sempre stato un punto di riferimento per la banda e la corale di Druogno. Una delle eredità che lascia è infatti l'amore per la musica che ha saputo trasmettere anche alle figlie e ai nipoti. Dedito al lavoro e alla famiglia, chi lo ha conosciuto ricorda la disponibilità, la gentilezza, la passione e l'impegno che lo caratterizzavano nel portare avanti la tradizione musicale di Druogno e il suo sorriso sempre pronto a sostenere chiunque lo incontrasse. Michele lascia la moglie Giacomina Tartari, le figlie Agnese, Eliana e Elisa, i nipoti Gabriele, Mattia, Enrico, Angelica, Luca, Elia e la sorella Renata. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 12 dicembre alle 14.30, presso la chiesa parrocchiale di Druogno. Il santo rosario sarà recitato questa sera, giovedì 11 dicembre alle 20.30, sempre presso la chiesa del paese.