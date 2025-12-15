Provoca un incidente e si rifiuta di sottoporsi all'alcol test: denunciato un 74enne ossolano

I carabinieri della compagnia di Domodossola hanno denunciato a piede libero un uomo di 74 anni residente in Ossola. L’uomo, presumibilmente ubriaco, alla guida di un’ape car ha provocato un incidente a Crevoladossola per non aver dato la precedenza ad un altro veicolo. L’incidente non ha causato feriti, ma l’uomo, fermato dai militari, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Per lui, oltre alla denuncia, è scattato il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.