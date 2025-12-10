Violenza, spaccio e ubriachezza molesta: misure di prevenzione emesse dal questore nel Vco

Nel mese di novembre quattro sono state le persone colpite da provvedimento di prevenzione del questore del Verbano Cusio Ossola. Per due di queste, a seguito di istruttoria riguardante non solo fatti reato di cui si sono rese responsabili nei pressi di esercizi pubblici dell’Ossola, ma anche dei pregressi comportamenti che ne hanno delineato la pericolosità per la sicurezza pubblica, il questore del Vco ha adottato la misura del divieto di accesso a diversi esercizi pubblici situati in provincia.

In particolare, a causa delle condotte di un giovane ossolano all’ingresso di un locale pubblico, verso la fine di ottobre era stato necessario l’intervento di una pattuglia dell’arma dei carabinieri, poiché questi, dopo essere stato respinto dal personale della sicurezza, dava in escandescenza, inveendo contro di questi, minacciando verbalmente e brandendo un coltello a serramanico. All’arrivo della pattuglia, a dargli manforte era intervenuto anche un amico, anche lui palesemente ubriaco, che non solo aggrediva i militari, ma si rifiutava anche di fornire loro le proprie generalità. Entrambi, non nuovi a questo tipo di condotte, sono stati segnalati da parte della stazione dei carabinieri di Premosello Chiovenda, al fine dell’applicazione di una misura preventiva che, nel giro di pochissimi giorni, il questore ha adottato vietando loro di accedere per qualsiasi motivo, dalle 18.00 alle 7.00 di ogni giorno, ai locali pubblici indicati nel provvedimento e ubicati nei pressi di quello dove si sono verificati i fatti.

Altri due uomini, invece sono stati colpiti da avviso orale del questore. Il primo, un quarantenne residente nel capoluogo e segnalato per l’adozione della misura da personale della compagnia carabinieri di Verbania a seguito di arresto in flagranza per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da una rapida disamina della situazione lavorativa e giudiziaria è risultato che l’uomo non svolge alcuna attività e che nel recente passato era stato anche denunciato da personale della squadra volanti della Questura per resistenza.

L’altro, un ventenne di origini straniere residente in provincia, già arrestato in flagranza di reato per detenzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e con ulteriori precedenti per minaccia aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, già destinatario, inoltre, dei provvedimenti di Dacur e divieto di ritorno nel comune di Verbania emessi dal questore del Vco, e più volte segnalato per ubriachezza molesta e segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti, infine, nel mese di novembre denunciato, in stato di libertà, dal personale del settore polizia di frontiera di Domodossola per furto in concorso, è stato parimenti attinto dal provvedimento del Questore di avviso orale.