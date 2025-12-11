Continuano a Monteossolano le ricerche dopo l'allarme lanciato da una coppia di escursionisti che ha sentito delle grida provenire dal bosco

Soccorritori ancora al lavoro nella zona del Lariè, sopra Monteossolano. Al momento non ci sono novità circa l'allarme lanciato da una coppia di escursionisti che hanno segnalato di aver sentito delle grida di aiuto provenire dal bosco. Sul posto sono state portate dall'elicottero di Como le squadre del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola. Un pilota di droni è stato portato sul posto dall'elicottero Drago dei Vigili del fuoco. Al momento si stanno cercando auto nel parcheggio della frazione domese per capire se ci sia qualche escursionista che non è rientrato. Sia la coppia che ha lanciato l'allarme, sia alcuni parapendisti hanno detto di aver visto un escursionista salire verso quella zona questa mattina.