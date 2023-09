Preioni (Lega Salvini): “Lavoriamo per potenziare il Sempione”

“Le aree di confine sono fondamentali, sono la porta di comunicazione tra gli Stati: la Regio Insubrica ha quindi un ruolo centrale e ben riconosciuto nel valorizzarle e promuoverle. Anche per questa ragione riteniamo prioritario il potenziamento del Sempione”, ha dichiarato Alberto Preioni, presidente del Gruppo della Lega in Piemonte e rappresentante del Consiglio regionale all’incontro della Regio Insubrica, che si è svolto stamattina a Mezzana (Canton Ticino), tra i rappresentanti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e dei Consigli regionali di Lombardia e Piemonte.

“Potenziare il Sempione è ormai vitale, adeguando sia il traforo ferroviario, sia l’infrastruttura stradale. Inoltre – sottolinea il consigliere Preioni - lo scorso marzo la nostra Regione ha sottoposto al Ministro delle Infrastrutture e al Ministro degli Esteri la proposta di istituire una Commissione intergovernativa per migliorare i collegamenti nelle ‘Alpi del Nord’. Abbiamo in programma un incontro a Genova con il vice ministro delle Infrastrutture e trasporti, e stiamo lavorando a un incontro tra il ministro Salvini e il suo omologo elvetico. Migliorare il Sempione – ha precisato Preioni – non è in contrapposizione con il Gottardo, bensì completamente per lo sviluppo dell'asse Genova-Rotterdam”.

“Nei nostri progetti per il turismo – ha concluso il capogruppo della Lega - intendiamo anche agevolare la realizzazione del trenino Walser, per collegare Bosco Gurin a Formazza Fondovalle”.

All’incontro annuale hanno partecipato Fabrizio Turba, in sostituzione di Massimo Sertori, assessore lombardo e presidente della Regio Insubrica; per il Gran Consiglio il primo vice presidente Michele Guerra; per il consiglio regionale della Lombardia il presidente della Commissione per i rapporti tra Lombardia e Svizzera, Giacomo Zamperini; per il consiglio regionale del Piemonte, appunto il capogruppo della Lega Alberto Preioni.