Entra in pizzeria e minaccia il titolare con una pistola scacciacani, arrestata 48enne di Villa

Nella serata di domenica i carabinieri di Domodossola sono intervenuti a Villadossola arrestando per tentata rapina aggravata una nota pregiudicata 48enne del posto.

L’allarme era giunto da una pizzeria d’asporto dove la donna si era recata per chiedere una pizza. Il titolare alla richiesta della stessa, che non aveva soldi per pagare e che già annoverava un certo debito per altri ordini non pagati, si rifiutava di servirla.

A questo punto la donna estraeva una pistola minacciando di morte lo stesso titolare e gli altri dipendenti se non avessero confezionato la pizza richiesta. In pochi minuti giungevano sul posto due pattuglie che fortunatamente appuravano come l’arma usata per minacciare i presenti fosse in realtà una scacciacani del tutto simile comunque ad un’arma vera, poi sottoposta a sequestro. La donna, bloccata senza opporre resistenza, veniva quindi arrestata e su disposizione dell’autorità giudiziaria sottoposta alla detenzione domiciliare.