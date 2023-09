Lancia una bottiglia contro i carabinieri e li aggredisce a calci e pugni, arrestata 42enne domese

Nel corso del fine settimana appena concluso i carabinieri del Comando provinciale di Verbania hanno come di consueto intensificati i controlli su tutto il territorio della provincia.

Nella tarda serata di sabato, mentre a Domodossola si stava svolgendo la manifestazione letteraria “Domosofia”, veniva segnalata ai carabinieri di Domodossola la presenza di una persona che aveva interrotto l’evento poiché salita sul palco, in evidente stato di ebrezza, iniziava a inveire contro tutti con parolacce e bestemmie con lo sconcerto degli ospiti presenti, tra cui il regista Vanzina, e del pubblico. I militari di Domodossola immediatamente intervenuti identificavano una donna 42enne, già nota alle forze dell'ordine per numerosi precedenti, che alla vista dei carabinieri, che inizialmente la invitavano ad allontanarsi, iniziava ad inveire contro di loro con insulti per poi aggredirli con pugni e calci nonché lanciandogli contro una bottiglia di vetro, fortunatamente senza provocare lesioni. I carabinieri hanno quindi immobilizzato la donna, con non poca fatica, arrestandola per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Condotta in caserma per le formalità di rito è rimasta nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo.