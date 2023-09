''Mi sono passati di fianco cinque lupi''

Spavento ed emozione. E’ quanto ha provato Franca per l’incontro ravvicinato di domenica mattina sulle alture di Beura Cardezza.

La donna, che abita nel piccolo paese ossolano, era uscita presto di mattina per andare a cercare funghi poco sopra Beura.

‘’Ero arrivata a Fiesc, una località a circa 500-600 metri di altitudine e saranno state circa le 7 e 30: mi sono vista passare vicino un gruppo di lupi. Erano 5 in tutto, correvano e mi hanno ignorata continuando la loro corsa. Erano tutte bestie adulte. Un po’ di paura ma tanta emozione anche’’ dice Franca.

La donna è rientrata subito a casa. Ha informato del suo 'incontro, i carabinieri forestali.

Non è la prima segnalazione che Ossolanews raccoglie notizie di lupi sopra Beura. Un mese e mezzo fa una giovane allevatrice ci aveva contattati per segnalare problemi ai suoi animali a causa della presenza del lupo in zona.