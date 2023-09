Ciclismo, Ietta terzo tra gli esordienti in Toscana

Ottimo terzo posto per Edoardo Ietta alla 48a edizione della coppa Umberto Matteucci – 3° coppa Idrotec corsa sulle strade di Buti in provincia di Pisa. Il portacolori del Pedale Ossolano è stato battuto in volata dal vincitore Marco Canziani (Butese) e dal secondo piazzato Pavi Degli Innocenti della Empolese. Nella gara per esordienti 1° e 2° anno erano 69 i partenti, che hanno dato vita ad una corsa svoltasi alla media di 37,37 km/h.

A Casellette (Torino) nel memorial Guido Messina ottavo posto per Alessio Rossi (Pedale Ossolano) a 2’ dal vincitore. La corsa, per allievi, è stata vinta da Matteo Turconi (Bustese Olonia) alla media di 39,85 km/h.

Tra gli esordienti 1° anno Lorenzo Soldarini (Pedale Ossolano) ha colto un buon 5° posto nella 22a coppa Ristorante Papa-Memorial famiglia Ravelli a Osio Sotto (Bergamo). Primo Filippo è giunto Grassi (Team Serio), che ha corso alla media di 36,40 km/h.