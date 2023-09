Bertaccini: ''Puntiamo ad un campionato tranquillo''

Domenica prossima 24 settembre ricomincia anche il campionato di Seconda Categoria. Nel Girone A saranno tre le rappresentanti per l’Ossola: Fomarco, Pro Vigezzo e Crevolese.Nella giornata inaugurale spicca la sfida tra Fomarco e Fondotoce, squadre che si sono già affrontate domenica scorsa in Coppa, pareggiando 2-2. La Pro Vigezzo ospiterà l’Armeno mentre la Crevolese sarà di scena sul difficile campo di San Maurizio.

I gialloblù del presidente Biggio ripartono dopo la sfortunata retrocessione della passata stagione, tante facce nuove a cominciare dal mister Maurizio Bertaccini: “Rispetto all’anno scorso è cambiata praticamente tutta la squadra. Diversi giocatori sono andati via e durante la preparazione abbiamo perso anche Ferraris, uno dei nostri elementi migliori, a causa di un serio infortunio”.

Tanti i giovani a disposizione.

“Sì, abbiamo qualche giovane interessante, qualcuno è salito dalla squadra juniores, ma non nego che avremmo voluto qualche elemento di esperienza di più in rosa. Abbiamo avuto diversi contatti ma tanti giocatori esperti non hanno voluto scendere in Seconda”.

L’obiettivo è tornare subito in Prima Categoria?

“All’inizio io e il presidente ci eravamo prefissati questo obiettivo, ma viste le difficoltà nel trovare sul mercato i giocatori che volevamo, dobbiamo realisticamente fare un passo indietro e puntare a un campionato tranquillo. Dovremo innanzitutto lottare per la salvezza, poi se arriverà qualcosa in più meglio, ma non ci facciamo illusioni”.

Quali sono le favorite di questo campionato?

“Sicuramente il Fomarco ha tutte le carte in regola per salire, ha molti giocatori forti per questa categoria. Anche il Fondotoce sarà molto competitivo, un attaccante come Franzetti è un lusso in Seconda. Infine occhio al Cireggio, che ha costruito una buona squadra, e alla Castellettese che vuol tornare in alto”.

Tutte le partite della prima giornata:

Casale Corte Cerro – Romagnano; Fomarco – Fondotoce; Maggiora – Borgoticino; Riviera d’Orta –Cireggio; San Maurizio – Crevolese; Pro Vigezzo –Armeno; Voluntas Suna – Castellettese.