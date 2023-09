Venerdì 29 settembre il Trio Hegel in concerto a Domodossola

Un nuovo interessante concerto per trio d'archi è offerto da Associazione Culturale Mario Ruminelli e Fondazione Paola Angela Ruminelli.

In programma venerdì 29 settembre alle ore 21 presso la Cappella Mellerio di Domodossola, l'incontro musicale di inizio autunno è un concerto “veneziano”: quattro compositori vissuti a Venezia, molto legati alla città lagunare – Andrea Gabrieli, Dario Castello, Antonio Vivaldi ed Ermanno Wolf Ferrari.

Protagonista il Trio Hegel – formato da David Scaroni al violino, Davide Bravo alla viola e Andrea Marcolini al violoncello – che tornerà dalla tournée in Finlandia per esibirsi in Ossola.

Il Trio Hegel si è costituito nel 2012 e in breve tempo ha ottenuto riconoscimenti in numerosi concorsi esibendosi in importanti occasioni e in luoghi suggestivi. Oltre confine si è più volte esibito in Svizzera, nei primi mesi del 2020 ha effettuato, ottenendo lodevoli apprezzamenti, la sua prima tournée in Finlandia, dove è tornato protagonista nel 2023. La collaborazione con il compositore Mauro Montalbetti ha portato il Trio Hegel all’esecuzione in prima assoluta del brano, edito da Rai-Trade, Sei Bagatelle per Trio d’archi e della composizione E voi empi sospiri – Madrigale per Trio d’archi. La crescita artistica del Trio Hegel è legata ai nomi del Quartetto di Cremona (Accademia Stauffer di Cremona) e di Antonello Farulli (Accademia Internazionale di Imola “Incontri col Maestro”); inoltre fondamentali sono stati gli incontri con Luca Simoncini (Nuovo Quartetto Italiano), Jürgen Kussmaul (L’Archibudelli), Andrea Repetto (Quartetto di Torino), Christophe Giovaninetti (Quartetto Ysaÿe), Danilo Rossi (Trio d’archi della Scala) e con i direttori d’orchestra Umberto Benedetti Michelangeli e Riccardo Muti.

Su richiesta del compositore Carlo Boccadoro il Trio Hegel ha avuto l’onore di eseguire il suo trio d’archi in diverse occasioni. Il Trio Hegel suona tre interessanti strumenti: violino Raffaele Fiorini (anno 1876, modello G. Da Salò), viola Filippo Fasser (anno 2007, modello G. P. Maggini), violoncello anonimo francese (datato inizio del diciannovesimo secolo).

La partecipazione al concerto del 29 settembre è come sempre ad ingresso gratuito, sino ad esaurimento dei posti disponibili.