CSI, campionati a 7 pronti a partire con la novità della doppia serie

Sta per iniziare la nuova stagione dei campionati provinciali di calcio a 7, con una interessante novità: da quest’anno è stato creato il campionato Open A, una sorta di “Serie A” del CSI a cui sono iscritte le squadre meglio piazzate nella scorsa stagione e il campionato Open B, a cui partecipano tutte le altre squadre insieme alle nuove iscritte. Come sempre a fine stagione vi saranno playoff, ma la grossa novità è la presenza di promozioni e retrocessioni tra le due categorie.

La stagione 2023/2024 del Comitato CSI di Verbania vede ai nastri di partenza 46 squadre, di cui 20 nel campionato Open A (divise in due gironi) e 26 nel campionato Open B (divise in due gironi). Insieme alle compagini del VCO, nei gironi si trovano anche alcune formazioni della vicina provincia di Novara.La settimana scorsa è avvenuto il sorteggio dei gironi in diretta streaming, mentre giovedì sono stati ufficializzati i calendari.

Questa la prima giornata del campionato Open B, che inizia sabato 23 settembre:

Girone B1 Girone B2 HERCULANEUM ISELLE PORKI'S TROBASO BAR MOOD TRAFFIUME AS MASSINO VISCONTI RAPID POGNO F.C. BRACCHIO OLD OMEGNA CSI BOCA CUSIO VIRTUS CRUSINALLO INTER ISELLE NOSERE QUARNA S. ANNA SANGIORGESE U.S. VILLADOSSOLA ATLETICO COGGIA ARCADIAS MEGOLO CALCIO RIO CANNERO GS FONDOTOCE ASTROFLOR F.C. F. SALETTI TRAFFIUME REAL MIGIANDA Riposa: PETTENASCO Riposa: PAULON STRESA Nota: La partita tra GS Fondotoce e Astroflor F.C. si svolgerà domenica 24 settembre

Questa invece la prima giornata del campionato Open A, che inizia sabato 30 settembre: