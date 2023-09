Oggi la Pro Loco festeggia l'autunno in piazza Mercato

Domodossola celebra l'equinozio d'autunno oggi, sabato 23 con l'iniziativa "Equinozio d'autunno" organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione di Bicincittà e il patrocinio del Comune.

"Ci piace salutare il cambio di stagione, perché se è vero che il clima ora è confuso, è altrettanto vero che il ritmo della luce è rimasto immutato: solstizi ed equinozi non variano - spiega Vanda Cecchetti, presidente della Pro Loco - Salutare la bellezza delle stagioni con musica e incontri è il nostro modo per richiamare l’attenzione sulla natura straordinaria che ci circonda e che dobbiamo difendere come eredità preziosa per i nostri bambini".

La manifestazione rientra tra gli eventi della Settimana europea per la mobilità sostenibile. Oggi pomeriggio l'appuntamento è alle 16.30 con la passeggiata in bicicletta organizzata in collaborazione con Bicincittà. Il ritrovo è al largo Madonna della Neve e la partenza alle 17. La carovana sarà guidata da Alessio, il simpatico ragazzo che siamo soliti vedere in giro per Domodossola a bordo della sua bicicletta allestita con casse che diffondono musica e decorata con fiori e altri ornamenti. E sarà l'Autunno di Vivaldi a fare da colonna a questa allegra passeggiata.

Alle 17.30 in piazza Mercato sarà raccontata la fiaba "“Il lupo delle crêpes”, un racconto “goloso” per grandi e piccini e, a seguire, Officine Domesi preparerà per i bambini dolcissime crêpes alla nutella. Con l'inizio dell'autunno la Pro Loco di Domodossola è già al lavoro sui mercatini di Natale: "Il programma sarà ricco, con volontariato, spettacolo, enogastronomia e il lancio dei Mc Dom, il panino all'ossolana" anticipa Vanda Cecchetti.