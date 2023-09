Swiss Synthesizer Meeting: a Locarno un grande evento di musica elettronica

È tutto pronto per l’appuntamento con l’edizione 2023 dello Swiss Synthesizer Meeting, un grande evento interamente dedicato alla musica elettronica. In programma per sabato 23 settembre nell’auditorium del Gran Rex di Locarno, in Ticino, il progetto prevede un’intera giornata di jam session prodotta esclusivamente con strumenti elettronici, sia moderni che vintage.

L’evento è nato a Zurigo nel 2006 grazie all’iniziativa di un gruppo di musicisti, ed è oggi un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati del genere. L’edizione 2023 va in scena nello storico cinema di Locarno, recentemente ristrutturato e dotato di un impianto audio e video all’avanguardia, perfetto per un evento di questa portata.

Lo Swiss Synthesizer Meeting inizia alle 14 e prosegue ininterrottamente fino alle 22, e vede alternarsi sul palco una decina di artisti che spaziano tra generi molti diversi, ma tutti accomunati dalla componente elettronica. In più, tra una sessione e l’altra gli spettatori hanno la possibilità di interagire con i musicisti e scoprire da vicino gli strumenti utilizzati. Nel foyer del cinema è presente anche un’esposizione di parte della collezione di Theo Bloderer.

L’edizione 2023 dello Swiss Synthesizer Meeting è organizzata da Flavio Boniforti e Roberto Raineri, con la collaborazione con La Boite Visual Arts, responsabile per la parte Image & Sound del Festival del Film di Locarno. L’ingresso è libero.