Una mostra dedicata a "La via del marmo rosa Candoglia-Milano a Piedi"

In occasione della Giornata Europea della Cooperazione e nell'ambito del progetto Interreg Mulm, oggi, sabato 23 e domani, domenica 24 settembre l'Ecomuseo del Granito di Mergozzo ospiterà la mostra fotografica "La Via del Marmo Rosa Candoglia - Milano a piedi".

Questa affascinante esposizione è stata ideata e curata da Giorgio Arcioli e Maria Teresa Tedeschi, coppia di Premosello-Chiovenda, che nel corso degli anni hanno dedicato buona parte del loro tempo a concepire e intraprendere lunghi itinerari di interesse storico, paesaggistico e naturalistico.

La mostra conduce il visitatore lungo l'antico tragitto dalla Cava del Marmo Rosa di Candoglia fino al Duomo di Milano, edificato con questa pietra pregiata che un tempo veniva trasportata per via fluviale dal luogo di estrazione fino al capoluogo lombardo.

L'itinerario pensato da Arcioli e Tedeschi si snoda attraverso circa 125 chilometri lungo il Fiume Toce, il Lago Maggiore, il Fiume Ticino, il Canale Villoresi, il Canale Industriale e il Naviglio Grande per raggiungere la Darsena e, infine, il Duomo.

"Mi considero prima di tutto un appassionato camminatore - spiega Arcioli – ben più che un fotografo. Tra i vari percorsi, ho fatto sei volte il cammino di Santiago di Compostela, in Spagna. Quando io e mia moglie ci spostiamo, teniamo un diario di viaggio e proprio così è nata questa mostra Candoglia-Milano, come in passato altre che abbiamo dedicato al Toce, agli alpeggi o a chiese e cappelle della zona".

L'esposizione comprende circa 150 fotografie. Alcune immagini, reperite da Arcioli grazie a preziose collaborazioni, mettono a confronto il tratto finale della Via del Marmo, dalla Darsena al Duomo, evidenziando la trasformazione avvenuta nei secoli: un tempo, infatti, la città di Milano era intersecata da una fitta rete di canali e bacini che oggi hanno lasciato il posto a strade e spiazzi.

Durante la mostra, il signor Arcioli sarà presente per fornire spiegazioni e soddisfare ogni curiosità dei visitatori.

La Mostra sarà aperta oggi e domani dalle ore 15 alle ore 18. L'Ecomuseo del Granito si trova presso l'Antica Latteria Sociale di Mergozzo, Vicolo XI, 11°. Ingresso libero, senza necessità di iscrizione.