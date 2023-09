A metà ottobre torna Gente di Lago e di Fiume all'Isola Pescatori

Il 15, 16 e 17 ottobre tra l’Isola Pescatori (Stresa) e il teatro Maggiore di Verbania torna "Gente di lago e di fiume", l’evento di gastronomia, intrattenimento e divulgazione ideato dallo chef Marco Sacco e che riunisce l’orgoglio del popolo d’acqua dolce.

L'evento quest'anno crescerà anche in durata, infatti il programma prevede un giorno in più per un totale di tre giornate all’insegna del cibo, della divulgazione e del divertimento. Il 15 e 16 ottobre si salperà dunque per l’Isola Pescatori con il braccialetto blu (da acquistare online sul sito di Gente di Lago e di fiume) mentre il 17 ottobre ci si sposterà al teatro Maggiore dove l’ingresso sarà libero.

"La tre-giorni è l’inizio di un’evoluzione di format. Cominciare infatti a pensare a “Gente di Lago e di Fiume” come a un festival è da leggere in più direzioni: ampliare le proposte, dare maggiore visibilità e risultare più appetibili all’esterno, diventando sempre più traino di ciò che l’acqua dolce rappresenta” spiega Marco Sacco, fondatore e presidente di "Gente di Lago e di Fiume".

Il programma quindi quest'anno si presenta ancora più ricco, ma il momento clou sarà ovviamente il percorso gastronomico sull'Isola Pescatori. Per accedervi è necessario acquistare l'apposito braccialetto blu: si tratta di un braccialetto da indossare al polso nei due giorni di domenica 15 e lunedì 16 ottobre per accedere a tutte le postazioni gastronomiche e alle attività senza limiti sull’Isola Pescatori. Il braccialetto va assolutamente conservato perché sarà l’unico “passepartout” valido – e non sostituibile – nei giorni della manifestazione.

Nel prezzo del braccialetto è compreso il tragitto A/R con battellino da Stresa all’Isola dei Pescatori per domenica 15/10. I biglietti sono acquistabili in prevendita sul sito della manifestazione. Il programma di Gente di lago e di fiume prevede per domenica 15 ottobre la giornata clou, in cui su salperà di nuovo per l’Isola Pescatori, dopo il successo del 2022, per vivere ancora una volta l’evento gastronomico che è il cuore dell’associazione “Gente di Lago e di Fiume”. Sarà il momento del divertimento, di ridere e sorridere, trovarsi, brindare e “appropriarsi” pacificamente dell’isola girando i ristoranti in un andare lento e scandito dalle proposte gourmet.

Lunedì 16 ottobre sempre all'Isola Pescatori si svolgerà la mattinata di divulgazione e approfondimento: ci si ritroverà sull’Isola per incontrare esperti, chef e ittiologi con cui fare il punto sulle realtà d’acqua dolce e i progetti da intraprendere con sguardo avveniristico. A mezzogiorno si pranzerà in compagnia come in un’altra “festa dell’isola” che riunisce il popolo d’acqua dolce e gli isolani. Martedì 17 Ottobre 2023 “Gente di Lago e di Fiume” si sposterà al teatro Maggiore di Verbania per la mattinata dedicata ai giovani. Sarà questo un momento molto importante per incuriosire gli “avannotti”, i giovani, affinché si appassionino a laghi, fiumi e sviluppino quel genuino senso di appartenenza al mondo dell’acqua dolce.