Natura, storia, spiritualità, arte e cultura in rete per un nuovo turismo slow grazie al progetto “Le Vie dei Sacri Monti. Alla riscoperta di un paesaggio culturale”, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e il bando “Territori In Luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”.

Mercoledì 4 ottobre

ore 15.00 Arrivo giornalisti e sistemazione presso albergo Monterosa, Ameno. Alle ore 17.00 Incontro presso Hotel San Rocco. Intro e focus sui cammini dell’Alto Piemonte. Poi alle ore 19.30 Apericena con i prodotti del territorio.

Giovedì 5 ottobre



ore 8.30 escursione lungo il Grand Tour del Lago d’Orta e Cammino di San Bernardo. A seguire ore 11.00 Imbarco per Pella con escursione a Egro. ore 12.30 Pranzo presso il Circolo Fantini di Egro. Alle ore 14.00 Visita alla Croce di Egro. Segue ore 15.00 Imbarco per isola di San Giulio con visita guidata. Circa alle ore 16.30 Arrivo Orta San Giulio. Salita al Sacro Monte di Orta e visita guidata al tramonto. Infine alle ore 20.00 Cena conviviale presso ristorante Sacromonte.

Venerdì 5 ottobre

ore 9.00 transfer per Varallo (Cammino di San Carlo). ore 10.00 Chiesa Santa Maria delle Grazie e Parete Gaudenziana. Salita al Sacro Monte di Varallo. Alle ore 11.00 Visita guidata Sacro Monte di Varallo. Qui ore 13.00 Pranzo presso ristorante. Verso le ore 15.00 Transfer per Borgosesia e alle ore 15.30 Escursione piedi sul Cammino di San Carlo verso Guardabosone. Dalle ore 16.30 Visita ai musei di Guardabosone, a seguire ore 18.30 Transfer per Orta San Giulio. Infine, ore 20.00 Cena conviviale.

Comunicare i Sacri Monti

Segnaliamo inoltre che nella mattinata di sabato 7 ottobre si terrà presso il Sacro Monte di Orta ilCorso di Formazione per Giornalisti Comunicare i Sacri Monti: un patrimonio da riscoprire nel ventennale del riconoscimento Unesco promosso da Ordine dei Giornalisti del Piemonte ORG, in collaborazione con Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte.

Venerdì 6 ottobre 2023, dalle 10:00 alle 13:00

Sala convegni Sacro Monte di Orta, Via al Sacro Monte (senza numero civico), 28016, Orta San Giulio (No)

Chiusura iscrizioni 06/10/2023

Programma

Fra i Patrimoni mondiali riconosciuti dall’Unesco ci sono anche i Sacri Monti del Piemonte. Nel ventennale del riconoscimento fra i beni Patrimonio mondiale dell’Umanità, la sfida per i Sacri Monti è quella di saper raccontare la propria ricchezza culturale e paesaggistica, sulla scia di quanto hanno fatto altri siti Unesco come Langhe, Roero e Monferrato.

Oggi il pubblico è attratto da esperienze di visita sempre più coinvolgenti, che lo ingaggino prima, durante e dopo la fruizione. Il corso presenta agli operatori dell’informazione le principali tematiche e gli interventi realizzati e in progetto legati alla valorizzazione dei Sacri Monti piemontesi – dalla tutela del patrimonio culturale e spirituale, alla creazione di cammini sempre più apprezzati – e le attività di comunicazione e promozione realizzate verso i media tradizionali e i nuovi media.

Al termine del corso sarà possibile effettuare una visita guidata alle cappelle più rappresentative del Sacro Monte di Orta.

Intervengono: Francesca Giordano, presidente Ente di Gestione dei Sacri Monti del Piemonte; Luca Di Palma, storico dell’arte; Roberto Conti, giornalista professionista, responsabile ufficio stampa Sacri Monti Piemonte