Troppo pericoloso andare avanti. Sospese le ricerche in Formazza

Sospese definitivamente alle 14 di oggi le operazioni di ricerca sulla frana di Formazza. A comunicarlo il responsabile del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola Matteo Gasparini. Per tutta la giornata la montagna ha continuato a scaricare materiale nell'area dove operavano a sprazzi i soccorritori del Soccorso Alpino civile e militare e i Vigili del fuoco. Sono stati proprio questi ultimi con i loro uomini specializzati in questo tipo di operazioni a lavorare sul luogo della frana. Sono stati ritrovati reperti biologici, utili al riconoscimento tramite l'esame del Dna di Matteo Barcellini. Le operazioni si sono concluse in accordo con il magistrato e ne è stata data comunicazione anche ai famigliari.