L’Urban Food & Beverage riapre i battenti a Trontano

È un ritorno a casa per l’Urban Food & Beverage che, dopo la chiusura temporanea e lo spostamento presso le piscine di Domodossola, ha deciso di riaprire il locale a Trontano, nella zona industriale (Via Leonardo da Vinci 26/A).

L'inaugurazione è prevista per venerdì 6 ottobre alle ore 19.00 (è consigliata la prenotazione per la cena) e dalle ore 22.00 via all'intrattenimento musicale con Fizzy per arrivare a mezzanotte con pasticcini e prosecco offerti dalla casa.

Sabato 7 ottobre, altra serata tanto attesa con l'esibizione alle 21.30 delle Deviazioni Spappolate, tributo di Vasco e a seguire dj Lupo Alberto.

In arrivo tantissime serate musicali e non solo, anche spettacoli di cabaret, il primo ospite sarà Max Cavallari previsto per domenica 29 ottobre 2023.

Un ritorno tanto atteso per continuare a fornire un ottimo servizio dalla pizzeria agli ottimi drink proposti dallo staff tutte le sere dal giovedì alla domenica.



Non solo musica ed intrattenimento all’Urban, si potranno gustare anche squisite pizze gourmet fatte con il 100% di prodotti italiani a partire dalla farina come ci racconta il gestore: “molte realtà italiane importano farine di grano canadase altrimenti non potrebbero soddisfare il mercato, noi invece lavoriamo esclusivamente con grano italiano. Le pizze sono a lenta lievitazione con un minimo di 72 ore di maturazione e il 60% di idratazione. Anche i condimenti vengono fatti con prodotti essenzialmente freschi e in gran parte si tratta di prodotti locali come il Crudo ossolano, Pancetta Val d’Ossola mentre la burrata viene direttamente dalla Puglia”.



Il locale è disponibile inoltre, per eventi come ricorrenze, compleanni, cene di fine anno della classe o della squadra, feste private.

Sono tantissime le novità che sono pronte per essere svelate, non vi resta che scoprirle direttamente sul posto rimanendo aggiornati sui nostri canali social.

Per colazioni, pausa pranzo, merende ed aperitivi rimane comunque aperto lo spazio in gestione presso la piscina di Domodossola.

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale