Juventus Domo in campo stasera contro il Baveno

Turno infrasettimanale di Coppa Italia e Coppa Piemonte tra mercoledì e giovedì sera per dodici squadre della provincia del VCO.

Nella Coppa Italia di Promozione, mercoledì alle 20.30 si gioca la partita di andata del secondo turno a eliminazione diretta: incontro di cartello al “Curotti” dove la Juve Domo sfiderà il Baveno nel derby, una sorta di rivincita dopo il colpo esterno dei lacuali nella seconda giornata di campionato. Gara di ritorno mercoledì 11 ottobre a Baveno.

Per la Coppa Piemonte di Prima categoria due interessanti match giovedì sera alle 20.30, valevoli per la terza giornata (ultima di andata) dei gironi preliminari. Entrambe sono sfide al vertice tra squadre che hanno vinto la precedente partita:il Gravellona San Pietro ospita la Cannobiese per il triangolare 1, mentre la Virtus Villa riceve il Piedimuleraper il triangolare 2. Riposa il Bagnella nel triangolare 3, giocheranno Serravallese e Comignago.

Nella Coppa Piemonte di Seconda e Terza categoria, mercoledì sera alle 20.30 si gioca il terzo e ultimo turno della prima fase a gironi, tutte partite decisive per il passaggio del turno. Nel girone A Cireggio e Casale Corte Cerro si sfidano a quota tre punti, la vincente va avanti. In caso di pareggio Casale avvantaggiato dalla miglior differenza reti.Difficile il compito del Fondotoce nel girone B, che non solo deve battere il già eliminato Voluntas Suna, ma deve farlo con almeno 4 gol di scarto per eguagliare il Fomarco, che riposa. Nel girone B costretta a vincere, con qualsiasi punteggio, anche la Crevolese, che con i tre punti scavalcherebbe la Pro Vigezzo approdando al secondo turno. Già eliminata la Pregliese.

Questo il programma completo per le formazioni del VCO: Juve Domo – Baveno (27/09); Cireggio – Casale Corte Cerro (27/09); Voluntas Suna – Fondotoce (27/09); Pro Vigezzo – Crevolese (27/09); Gravellona San Pietro - Cannobiese (28/09); Virtus Villa - Piedimulera (28/09).