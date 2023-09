"Domojazz 2023" torna con "Carlo Morena - solo piano"

Ritorna dopo la pausa estiva la rassegna “Domojazz quarta edizione 2023”, Sabato 30 Settembre presso la Cappella Mellerio di Domodossola (Piazza Rovereto, 4) alle ore 21.15, con ”Carlo Morena-solo piano” il quale proporrà “Looking back, looking ahead”, un viaggio che ripercorre la storia del Jazz attraverso gli stili dei vari periodi.

Qualunque pianista jazz che si rispetti ha la curiosità e il dovere morale di approfondire la storia del suo strumento, esplorandone gli stili dei vari periodi, cercando di creare un’immagine organica, affidandosi al suo gusto che rappresenta l’ultimo giudice per effettuare con il bagaglio più ampio possibile questo giustificabile salto nel buio. Non crediamo sia un’eresia dire che, lungo il ricchissimo percorso del pianoforte jazz, può scorgersi un unico filo conduttore. Lo strumento ha l’estensione e le potenzialità di un’orchestra e può racchiudere la summa delle varie fasi e delle tante influenze accorse ad arricchire il patrimonio del linguaggio jazzistico.

Il suo percorso e pieno di praterie, ma anche di curve e scossoni. Si guarda indietro, si recuperano frammenti di storia, si torna al mai dimenticato Stride piano, si passa per Duke Ellington, per Billy Strayhorn, per i guizzi del Bebop, per le geometrie cool, si arriva alla lezione evansiana e ai contemporanei. Si sottolineano i tanti, preziosi dettagli che ci hanno colpito e che fanno parte del nostro tesoro musicale. Si paga un vero e proprio tributo alle pietre miliari musicali che ci hanno preceduto. Per poi tornare al presente e guardare avanti.

Ingresso Libero. Concerto da non perdere. Appuntamento successivo: Sabato 21/10 andranno in scena i “Double Cat” con Tino Tracanna (sassofoni), Massimiliano Milesi (sassofoni), Giulio Corini (contrabbasso) e Filippo Sala (batteria) i quali proporranno il loro progetto “Mappe”.