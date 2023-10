Nuova emergenza funghi in Valle Vigezzo. In tarda mattinata i soccorritori sono stati nuovamente chiamati ad intervenire per un fungiatt scivolato nei boschi di Crana. Nel volo ha riportato contusioni in tutto il corpo.

È stato recuperato con l’eliambulanza e trasferito all’ospedale San Biagio di Domodossola.