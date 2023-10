Albogno fa il 'pieno' di visitatori alla Sagra di San Michele

Tanta gente lo scorso fine settimana ad Albogno per la tradizionale festa di San Michele organizzata dal Comitato "Amici di Albogno". Un appuntamento che ha richiamato nel borgo sopra Druogno tantissime persone.

Una tre giorni che ha fatto il pieno di persone che oltre a scoprire il fascino della frazione hanno potuto godersi anche deliziose prelibatezze preparate dagli organizzatori e momenti di musica e gioco. Piatti della tradizione locale, ma anche la novità del venerdì sera con il fritto misto e della domenica a pranzo con gi spaghetti allo scoglio.

E poi i giochi per i bimbi del paese e per i turisti che hanno animato il sabato pomeriggio. Sabato sera la tradizionale e partecipata processione con la statua del Santo Patrono San Michele per le vie della frazione. Domenica gli organizzatori sono stati chiamati ad un super lavoro visto il gran numero di partecipanti che oltre al pranzo hanno partecipato all'incanto delle offerte pomeridiano. Una tre giorni riuscitissima per una festa che cresce di anno in anno diventando un immancabile appuntamento per la fine dell'estate nella Valle dei Pittori.

Questi i numeri estratti della lotteria: 1035, 1115, 1321, 1760, 2819, 4528, 4707, 4807, 4858, 5410, 5490, 5639. Per ritirare i premi è possibile telefonare o scrivere al 340 0579796.