A Premosello la prima Oktoberfest organizzata dalla Pro loco

Anche Premosello ha la sua Oktoberfest. La Proloco di Premosello in collaborazione con il circolo Arci organizzano per il 21 ottobre, a partire dalle ore 18, la festa della birra nella tensostruttura di via Fovanna . L'entrata è libera la cena preporrà piatti a tema: stinco di maiale, würstel, crauti e patate, bretzel, strudel il tutto sarà accompagnato dal boccale di birra. La cena è su prenotazione entro il 17 ottobre telefonando al numerio: 349-3572617 oppure al 3397101205.





La festa sarà allieta dagli Escape Band. Il gruppo verbanese proporrà un viaggio musicale attraverso le migliori hit degli anni 80, 90, 2000. La band è composta da Ottavio Tato Vinciguerra tastiere e voce, Alessandro Albini basso e voce, Marina Piccinno voce, Martina Pecora voce e Matteo Vinciguerra batteria.