Prima Categoria: Ornavassese inarrestabile, derby al Vogogna

La quarta giornata del campionato di Prima Categoria va in archivio,con una nuova capolista.Nella sfida al vertice al Comunale di Ornavasso, davanti ad un numeroso pubblico, i neri di Lipari strapazzano il Trecatee lo scavalcano in classifica, issandosi solitari in vetta. Le reti di S. Zonca, Antiglio ed Elca mettono ko i novaresi, cui non basta la rete di Moscardi.

L’altro big match di giornata era al “Bonomini” di Vogogna, dove gli uomini di Castelnuovo un po’ a sorpresa battono all’inglese i cugini del Piedimulera, in netta difficoltà in questo avvio di campionato. E dire che gli ospiti hanno quasi sempre comandato il gioco, sciupando anche alcune palle gol, mentre i verdi sono stati bravi a capitalizzare le proprie occasioni con Mattia Moggio e Marco Fernandez e poi si sono difesi strenuamente, pur rimasti in dieci dalla mezzora del primo tempo.Altro derby di giornata quello tra Gravellona San Pietro e Agrano, risoltosi con la vittoria dei padroni di casa grazie alla doppietta di Sghedoni che vanifica la solita marcatura di Ardizzoia.

Il Crodo non si ferma più: dopo il 5-3 al Gravellona San Pietro, gli uomini di Daoro espugnano Comignago con le reti nel secondo tempo di D’Amico, Forni e Ferrari, e irrompono in zona playoff. Male invece la Varzese che tra le mura amiche deve lasciare l’intera posta in palio alla Union Novara, che grazie a questo successo raggiunge il Trecate in seconda posizione.Grande delusione per la Cannobiese, in vantaggio con Schirru a Carpignano e raggiunta al 94°.

Mastica amaro anche la Virtus Villa, che deve arrendersi alla voglia di rivalsa del Bagnella: gli uomini di Tabozzi vanno in rete con Erbetta e Fioretti, che rimontano il gol iniziale di Pasin. Deluso il presidente Vincenzo Bruno: “Il primo tempo abbiamo giocato male e ci siamo trovati meritatamente in svantaggio, nella ripresa c’è stata la reazione e avremmo meritato il pari, dispiace anche per il rigore sbagliato allo scadere con Martinella, è stato bravo il loro portiere”. Soddisfatto di questo avvio di stagione? “In generale sì, il gruppo è rimasto lo stesso dell’anno scorso ed è stato bravo il nuovo mister Giampaolo a inserirsi nel modo giusto, instaurando fin da subito un buon dialogo coi giocatori. Purtroppo abbiamo già avuto tre infortuni seri: Caramello e Thomas Bianchetti se va bene li ritroveremo a gennaio, si è fermato anche Giorgetti e siamo in attesa di capire l’entità dell’infortunio al ginocchio, speriamo nulla di troppo grave”. Adesso il campionato sta entrando nel vivo. “Sì, sabato c’è il Carpignano, poi avremo il big-match contro l’Ornavassese. Non dimentichiamoci che qui in Ossola ogni derby è una partita durissima, è sicuramente un ostacolo in più per noi rispetto alle novaresi”.

Tuttii risultati della quarta giornata:

Bagnella - Virtus Villadossola 2 – 1; Vogogna - Piedimulera 2 – 0; Carpignano - Cannobiese 1 – 1; Gravellona San Pietro - Agrano 2 – 1; Ornavassese - Trecate 3 – 1; Varzese - Union Novara 0 – 2; Pernatese - Sizzano 1 – 2; Comignago - Crodo 1 – 3.

Classifica:

Ornavassese 10 - Trecate, Union Novara9 – Vogogna 8 -Virtus Villa, Crodo7- Gravellona San Pietro, Sizzano6 - Cannobiese, Agrano 5 - Piedimulera, Carpignano 4 - Varzese, Bagnella 3 – Pernatese, Comignago 1