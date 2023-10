Questo weekend torna “BimbinDom. La città diventa gioco”

Il Comune di Domodossola per avvicinare i più piccoli alla vita artistica e culturale della città propone sabato 7 e domenica 8 ottobre 2023 la quarta edizione di “BimbinDom. La città diventa gioco”.

Animazione, laboratori e spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie coloreranno Piazza Mercato, Piazza Rovereto, Piazza Chiossi, Palazzo San Francesco e la Biblioteca Civica "G. Contini" di Domodossola.

Ecco il programma delle due giornate:

Biblioteca Civica "G. Contini" – ore 10.30.

Letture “Nati per leggere” per bambini dai 3 ai 6 anni. Per maggiori informazioni e prenotazioni: 0324 242232.

Palazzo S. Francesco – 11.00.

Laboratorio al museo per bambini dai 7 agli 11 anni.

– dalle 17.00 alle 19.00

Piazza Rovereto

Face painting – Truccabimbi

Piazza Mercato

“Family Circus” – Spettacolo di giocoleria, equilibrismo e acrobazie

Animazione itinerante

– dalle 10.30 alle 12.00

Piazza Rovereto

Face painting – Truccabimbi

Piazza Mercato

Laboratorio “Bubble School” e show di bolle di sapone

Piazza Chiossi

Laboratorio di costruzione – “Puppets Production”

Animazione itinerante

– dalle 15.00 alle 18.00

Palazzo S. Francesco – 15.00.

Laboratorio al museo per bambini dai 4 ai 6 anni.

Piazza Rovereto – ore 16.00

Face painting – Truccabimbi

Piazza Mercato – ore 16.00

Laboratorio “Circus School” e show clownerie

Piazza Chiossi – ore 16.00

Laboratorio di costruzione – “Puppets Production”

Piazza Mercato – ore 17.00

“Circus show” con Squilibrio e Fortunello

Piazza Chiossi – ore 17.15

“Italia’s Got Puppets” con Fluffy Puppets

Animazione itinerante – dalle 16.00

Piazza Mercato – ore 18.00

“Circus parade” – Parata di chiusura

Info e prenotazioni per il Laboratorio al museo di palazzo San Francesco

Laboratori creativi ispirati alla filastrocca "Il museo degli errori" di Gianni Rodari, in cui un “” diventa una creatura con tre zampe, con un solo baffo e cacciato dai topi .

Creeremo insieme una collezione di "animali strani", nati da un errore o dalla nostra immaginazione, una guida del nostro museo di creature bizzarre e vestiremo i panni di un operatore museale.

Attraverso il gioco bambine e bambine, supportati da noi e dagli accompagnatori, scopriranno cosa sono le collezioni museali, in cosa consiste una visita guidata e a cosa serve una guida del museo.

Posti limitati. Durata un'ora e mezza circa.

Ingresso e laboratorio per bambini gratuito, un accompagnatore ridotto a 5,00 euro.

Prenotazione obbligatoria al cell. 338 5029591 / via mail info@museicivicidomodossola.it<wbr></wbr>.