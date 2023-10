Storie Verticali: contrabbandieri di solidarietà in una serata fra parole e immagini.

Verrà presentato “Una montagna di solidarietà, 8 ragazzi di Forno”, un episodio tratto dal documentario“Il contrabbando non è peccato” con la regia di Nicola Buffoni, in uscita a fine anno.

Il filmato proposto narra la vicenda degli otto giovani di Premia e Crodo che vennero travolti da una valanga, mentre cercavano di trasportare verso casa un po' di cibo e sopravvivenza. “Il tema della serata – dice Nori Botta, presidente dell’Associazione Sentieri degli Spalloni - rilancia quello scelto per i nostri cammini edizione 2023: il grande valore della solidarietà fra i montanari che soprattutto di fronte alla difficoltà e alla sofferenza, non hanno mai perso la speranza e si sono aiutati sempre, come solo lo spirito alpino sa fare".

”Durante la serata si potranno ascoltare, dalla voce di Fedele Cappelletti, “Pillole di Solidarietà”, brevi storie di vita di un tempo che fu, tratte da interviste colloquiali elaborate dalla giornalista e scrittrice Arianna Giannini.

Al termine della serata, verrà posto un omaggio floreale a Crego, in ricordo simbolico degli otto giovani ragazzi e, a seguire, per chi vorrà concludere la giornata in convivialità, ci sarà una cena in compagnia presso l’Albergo Minoli di Premia; la prenotazione è obbligatoria telefonando al +39 3669329945.

Una serata di incontro e condivisione, che racconta storie di forza, speranza e solidarietà umana.