Tutto pronto per il Vibram Ultra Trail Lago d'Orta

Quattro continenti rappresentati (Europa, Africa, Americhe, Asia), migliaia di atleti ed accompagnatori in arrivo nel Cusio. Non tradisce le attese nemmeno nel 2023 Vibram Utlo, in programma il 13,14 e 15 ottobre con Omegna come base logistica e sede di arrivo e partenze di tutte le gare e capitale mondiale del Trail Running.

Venerdi' ci sarà l'apertura dell'Utlo Village ai giardini, poi sabato e domenica le gare. Diverse le distanze: la 100 km con dislivello di 5270 metri scatterà sabato alle 5, mentre alle 7.30 sarà la volta dello start della 55 km, con al via anche l'atleta di casa Riccardo Montani, appena entrato a far parte del team Vibram. Sempre sabato ci saranno anche la 12 km, novità di questa edizione ed il Vertical, con partenza da Cireggio ed arrivo ai 1424 metri del monte Mazzoccone.

Domenica invece sarà la volta della 34 km, della 21 km e della Utlino Run dedicata ai bambini dai 3 ai 12 anni che si correrà con la collaborazione del Parco della Fantasia Gianni Rodari. "Siamo contenti, nonostante il proliferare di gare di trail running la nostra- le parole di Vincenzo Bertina, presidente di Utlo Events- rappresenta sempre un punto di riferimento per tutti. Utlo è un progetto che va avanti da 12 anni e che ci vede impegnati per mesi nell'organizzazione: un grazie alle centinaia di volontari che collaborano con noi e rendono possibile un evento di respiro ed interesse mondiali. In questa edizione ci sono diverse novità: su tutte mi piace ricordare la modifica alla parte finale del percorso, grazie all'amministrazione di Nonio che ha ripristinato due ponticelli che ci consentiranno di evitare il passaggio su strada"