Domobianca365 in onda su Studio Aperto Mag FOTO

Domobianca365 e la sua Baita Motti protagoniste su Italia 1 in un servizio di Studio Aperto Mag. Le telecamere della trasmissione insieme al giornalista Beppe Gandolfo, hanno raggiunto il rifugio nelle scorse settimane per realizzare un servizio che verrà trasmesso alle 19 del prossimo 21 ottobre. Protagonisti del servizio saranno alcuni piatti autunnali preparati dallo chef del rifugio.

Una bella vetrina non solo per Domobianca365, ma per l'intero territorio ossolano che torna su una rete nazionale dopo il servizio, sempre a firma Beppe Gandolfo, dedicato a Domosofia. Nei prossimi giorni le telecamere della trasmissione Mediaset, torneranno in Ossola per realizzare un servizio sul treno del Foliage della Vigezzina.