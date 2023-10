Prorogato il Concorso FotografiAmo Crevoladossola

È stato ufficialmente prorogato il termine per le iscrizioni al concorso “FotografiAmo Crevoladossola”. Promosso dal Comune di Crevoladossola in collaborazione con il club La Cinefoto e l’Ossola Outdoor Center, il concorso prevedeva la chiusura delle iscrizioni per il 30 settembre 2023; ora, invece, è possibile partecipare fino al 31 marzo 2024.

Tra il 5 e il 30 aprile 2024 le fotografie in concorso verranno pubblicate su Facebook: le 20 foto che riceveranno più like verranno esposte presso l’Ossola Outdoor Center insieme ad altri 20 scatti selezionati dalla giuria per la votazione finale.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti. Il tema principale delle foto da presentare sono i paesaggi, l’architettura rurale, i monumenti, e le frazioni di Crevoladossola. Il regolamento completo è consultabile sul sito web del Comune (www.comune.crevoladossola.vb.it).