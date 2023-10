Cestistica Domodossola, tutto pronto per la nuova stagione

Scatta nel fine settimana il nuovo campionato di Divisione Regionale, la vecchia serie D. La Cestistica debutta in casa contro Oleggio: palla a due domenica alle 18.30 al PalaRaccagni, con il nuovo parquet posato dalla Provincia.

Granata che arrivano al match non al meglio: out lo squalificato Carusi, indisponibile Bellia e probabilmente Maestrone. Anche coach Trionfo non sarà in panchina perchè anche lui era stato squalificato dal giudice sportivo dopo la semifinale play-off con Omegna dello scorso anno.

"Preparazione e precampionato sono stati costellati da diversi intoppi- le parole del coach ossolano - ma quando si alza la palla a due della prima partita cambia tutto: motivazioni, condizioni, voglia di vincere. Certamente non siamo al top, questo è indubbio, ma faremo di tutto per partire con il piede giusto: il campionato ha una formula complicata, con una sola promozione nei quattro gironi e per questo tante società non hanno investito. Noi abbiamo il nostro zoccolo duro e confidiamo anche di avere un buon apporto dai giovani che stanno crescendo."