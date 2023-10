Escursionista precipita in un canalone e muore. Il fratello si salva aggrappandosi a una pianta VIDEO

Nuova tragedia della montagna in Valle Vigezzo. Un uomo lombardo di 71 anni è morto precipitando in un canalone nella zona di Arvogno. A dare l'allarme due escursionisti che hanno trovato uno zaino e due bastoncini.

Hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino della Valle Vigezzo e del Sagf.

Arrivato anche l'elicottero del 118 che ha individuato il corpo dell'uomo, residente nel milanese, in fondo ad un canalone e ha visto anche il fratello dello sfortunato escursionista aggrappato ad una pianta, dopo che nel tentativo di raggiungere il fratello è scivolato. E' stato recuperato e portato in salvo. Sul posto per le operazioni di polizia giudiziaria anche i Carabinieri di Domodossola.