Alla Fabbrica la mostra antologica del pittore Gilberto Carpo

Si inaugura sabato 7 ottobre la mostra antologica di Gilberto Carpo. Il pittore, nato a Omegna, espone al Centro Culturale La Fabbrica di Villadossola una serie di opere che ripercorrono la sua intera carriera. Il taglio del nastro è previsto per le ore 18, e la mostra sarà visitabile tutti i giorni fino al 29 ottobre. Dal lunedì al venerdì l’esposizione rimane aperta dalle 16 alle 20; il sabato e la domenica, invece, apre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

“L’Amministrazione Comunale di Villadossola e il Centro Culturale La Fabbrica (che sta trasformandosi sempre più in uno spazio di proposte letterarie e del colore) sono onorati di sostenere questa mostra, che lascia ben sperare per la prosecuzione del proficuo lavoro di promozione culturale che si sta svolgendo nel nostro territorio”, dichiara Bruno Toscani, sindaco di Villadossola. “Come sindaco della città sono, quindi, orgoglioso di ospitare il Maestro Gilberto Carpo di Omegna, un grande pittore e scultore della Provincia, noto a livello nazionale, che ha esposto in Italia e all’estero, ottenendo molti riconoscimenti e premi. Mi auguro che tutti coloro che avranno la fortuna di ammirare i suoi quadri provino le stesse emozioni che ha vissuto lui nel realizzarli, e si lascino sorprendere e incuriosire dalle interessanti forme pittoriche e scultoree, siano esse paesaggistiche, figurative o racchiuse in composizioni di adesione sociale, oppure semplicemente vibranti di luce e cromie in quelle più astratte”.