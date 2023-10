Il villaggio delle zucche a Ornavasso

A Ornavasso arriva il villaggio delle zucche con raccolta, decorazione e intaglio delle zucche, casette a tema, un grande salterello a forma di zucca da 100 mq, mostra di funghi, esperienze ed attività per bambini e famiglie. L'evento si svolgerà sabato 14 e domenica 15 ottobre al lago delle Rose ed è organizzato dalla Grotta di Babbo Natale.

Una due giorni che coniuga la tradizione americana del Pumpkin Patch, ormai ampiamente diffusa anche in Italia, con esperienze di qualità per bambini ed adulti. Oltre a scegliere e decorare la propria zucca i bambini potranno infatti divertirsi nelle casette a tema e saltare sulla grande zucca di 100 mq e partecipare alle attività dedicate ai frutti autunnali, mentre i genitori potranno degustare il risotto alla zucca, partecipare agli incontri con la dietista e il micologo, visitare una mostra con oltre 100 specie di funghi ed effettuare esperienze sensoriali, riconoscendo l'odore dei funghi. Chi lo desidera potrà anche assaggiare le specialità gastronomiche proposte dal ristorante, con possibilità di prenotare i tavoli. Per accedere all'evento è necessario acquistare il biglietto online.