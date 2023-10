Buona la prima per la Cestistica FOTO

La Cestistica sorride. Al PalaRaccagni Cerutti e compagni hanno salutato l'esordio in Divisione Regionale con un successo di misura, 72-71, contro Oleggio. Partita tirata per tutti i 40', con i granata che nonostante le assenze sono riusciti a tenere botta nel finale, quando la stanchezza è affiorata sopratutto tra le fila dei senior, in campo per tantissimi minuti.

"Quando vinci - le parole di coach Trionfo - il bilancio è sempre positivo, soprattutto per noi che abbiamo avuto una pre-season difficile. E' stata la classica prima partita di campionato, con break e contro-break. Bravi tutti, i giocatori di esperienza che si sono gestiti ed i nostri giovani che sono stati preziosissimi: Brocca ha fatto bene, Tommaso Molini ha debuttato con la faccia giusta e nel finale Rossi è stato decisivo con due giocate chiave. Ci prendiamo questi due punti, sappiamo che c'è molto da lavorare ma abbiamo grandi margini di crescita: sono molto soddisfatto"

Tabellino Cestistica: Brocca 3, Molini 7, Cerutti 18, Frank 17, Nagini 15, Rossi 3, Baldini 9, Orsi.