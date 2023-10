Due patenti ritirate dai Carabinieri di Domo

Fine settimana di controlli alla circolazione stradale, volti a prevenire e reprimere comportamenti scorretti alla guida, in particolare legati all’abuso di alcool o all’uso di droghe, sono 4 le persone denunciate a piede libero dai Carabinieri della Compagnia di Verbania, con altrettante patenti ritirate.

I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno invece ritirato 2 patenti di guida e denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza ed un altro per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamento con etilometro. I tassi alcolici rilevati vanno da 0,80 g/l nel caso più lieve, sino ad una giovane 24enne che ha fatto registrare un tasso alcolico di 1,44 g/l.