Due fungiatt lombardi soccorsi nei boschi sopra la ferrovia a Coimo

Due cinquantunenenni, cercatori di funghi residenti in Lombardia, mercoledì pomeriggio intorno alle 16 si sono trovati in difficoltà nei boschi nel comune di Druogno.

In una zona impervia a circa 100 metri di distanza dalla stazione ferroviaria di Coimo della linea vigezzina Domodossola Locarno, uno dei due uomini è scivolato per una quindicina di metri in una zona a pochi metri dall'imbocco di una galleria. Entrambi in buone condizioni di salute, ma spaventati per l'accaduto hanno chiesto aiuto.

Il personale di una ditta che in quel momento stava operando alla manutenzione del tratto di linea sui binari, sentendo le grida di richiesta hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto il personale dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola che in collaborazione con il Sagf della Guardia di Finanza sono riusciti a raggiungere i due uomini e ad accompagnarli in una zona sicura, predisponendo una via di esodo da bosco con ancoraggi e attrezzature specifiche per operare in sicurezza. Le due persone soccorse non hanno riportato ferite.