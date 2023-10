Coppa: Juventus Domo battuta, passa il Baveno

Ieri sera si sono disputati i primi incontri del turno infrasettimanale di Coppa Italia e Coppa Piemonte.

Nella Coppa Italia di Promozione, terzo derby stagionale tra Baveno e Juve Domo che in riva al lago si giocavano il passaggio del turno, dopo il pareggio 1-1 dell’andata. Finisce con un rotondo 3-0 per i padroni di casa,che approdanocosì agli ottavi di finale regionali. Gli uomini di Sottini si sono portati subito in vantaggio con la rete di Ramalho in avvio, per poi amministrare la gara e chiuderla definitivamente nella ripresa con i gol di De Ponti e Piana. Per i bavenesi sfida agli ottavi contro la Dufour Varallo, che ha avuto la meglio sul Briga nel doppio confronto (ieri vittoria dei sesiani per 2-1, che bissa il 3-1 dell’andata). Gara di andata in programma il 26 ottobre.

Per quanto riguarda la Coppa Piemonte di Prima categorianon è ancora tempo di verdetti, ieri sera si è disputata la quarta giornata (prima di ritorno) in due gironi in cui sono impegnate squadre del VCO. Nel triangolare 3, il Bagnella è stato sconfitto dal Comignago, cui basta la rete di Ferrario alla mezzora del primo tempo. Per il triangolare 2 è andato in scena il terzo incontro stagionale tra Crodo e Piedimulera, dopo le due vittorie gialloblù nell’andata di Coppa e nella prima di campionato. Stavolta gli uomini di Daoro conquistano un pareggio che serve a poco in termini di classifica ma dà sicuramente morale in vista del campionato. Succede tutto nel secondo tempo, vantaggio antigoriano al 20° con Vanini, pareggio di capitan Mainini 10 minuti più tardi.

Questa sera alle 20.30 Vogogna e Cannobiesechiudono la due giorni di Coppa delle squadre del Vco sfidandosi al “Bonomini” per il triangolare 1.