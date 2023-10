Sgomen to a Varzo per la morte di Antonella Bigliardi

Varzo piange la tragica scomparsa di Antonella Bigliardi, la donna di 64 anni, investita da un'auto in viale Castelli intorno alle 7 di questa mattina. La donna è stata investita da un'auto guidata da un giovane che ha dichioarato di non aver visto la donna sul ciglio della strada. Da capire se Antonella Bigliardi stesse camminando sulla carreggiata o se stesse per attraversare.

La notizia ha gettato nello sconforto l'intera comunità divedrina dove la donna era molto conosciuta. La donna, viveva a Cattagna ed era tra i fondatori del Palio degli asini. Una famiglia ben voluta la sua in paese. Il padre Cesare era stato per anni parrucchiere a Varzo, mentre il marito Mauro Ruschetti è un allenatore di sci molto conosciuto in tutto il territorio provinciale. Oltre a loro Antonella lascia anche la figlia Camilla.