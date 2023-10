Profumo di pane di segale in undici paesi dell'Ossola

Profumo di pane nell’aria anche in Val d’Ossola: ben dodici paesi quest'anno partecipano, sabato 14 e domenica 15 ottobre, alla festa che unisce le comunità alpine attorno all’antico rito del “fare il pane”.

A Montescheno, Borgomezzavalle, Antrona Schieranco, Calasca Castiglione, Macugnaga, Montecrestese e Vagna di Domodossola, Formazza, Premosello-Chiovenda, Vogogna e quest'anno anche a Intragna e Aurano in Val Grande, si svolgeranno dunque gli eventi che rientrano nel programma della festa transfrontaliera "Lo pan ner" nata in Valle Aosta ma che ben presto ha varcato i confini regionali, sino a coinvolgere comunità in Lombardia, Svizzera e Piemonte.

Attorno al pane, ricchi e interessanti i programmi che ogni paese propone. Un’occasione speciale per gustare il pane con le sue varietà e rivivere insieme questo gesto antico, ma anche per conoscere i paesi, camminare e scoprire angoli nascosti, forni e mulini, gustare e acquistare squisiti prodotti locali: visite guidate, battitura della segale, degustazioni, laboratori per bambini, racconti teatrali, mostre ed esposizioni, alcune delle attività proposte nelle due giornate.

Ecco gli eventi in programma in Ossola:

Valle Antrona - Tra i Comuni di Antrona Schieranco, Borgomezzavalle e Montescheno, domenica 15 ottobre visite guidate alla miniera del Taglione, mostra di disegni sul pane dei bambini di Montescheno, escursioni alla scoperta di forni e mulini, dimostrazione di battitura della segale e degustazione di prodotti tipici.

Calasca Castiglione - A Calasca Castiglione, sabato 14 e domenica 15 ottobre visita guidata con racconti sulla "via del pane" tra forni e mulino con degustazione. Domenica a Colombetti pranzo con polenta. Possibilità di acquisto di prodotti nei mercatini.

Macugnaga - A Macugnaga, sabato 14 ottobre, il pane dei walser nell'antico forno di Dorf, laboratori per bambini e degustazioni.

Formazza - In Formazza, domenica 15 ottobre, la “Festa del Pane”, con degustazione e vendita di prodotti locali, e proiezione del filmato sulla raccolta della segale sino al pane.

Montecrestese - A Montecrestese, sabato 14 ottobre Aspettando Lo Pan Ner.... concerto della GMO in Chiesa e domenica 15 ottobre viaggio nel tempo attraverso 9 forni delle frazioni, visite guidate e possibilità di acquisto e degustazioni di prodotti tipici e da forno.

Vagna di Domodossola - A Vagna di Domodossola, domenica 15 ottobre, festa del pane con prodotti a base di segale, e proiezione di un filmato sulla raccolta della segale sino al pane. Vendita di prodotti locali.

Premosello – Chiovenda - Sabato 14 ottobre passeggiata tra forni e mulini, con visione di mostre fotografiche, laboratori, visite guidate, battitura della segale, degustazioni e sagra di prodotti tipici.

Vogogna - Domenica 15 ottobre passeggiate, laboratori e degustazione e vendita di prodotti tipici.

Intragna e Aurano - Quest'anno si uniscono alla festa anche i due paesi della Val Grande che proporranno, sabato 14 ottobre, passeggiate tra forni e mulini, mostre fotografiche, laboratori, visite guidate, battitura della segale, degustazioni e sagra di prodotti tipici.