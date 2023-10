Prima, derby d'alta quota tra Ornavassese e Virtus Villa

Per la Prima Categoria, il big-match è sicuramente il derby tra Ornavassese e Virtus Villa, due squadre che fin dall’inizio hanno dichiarato di volere almeno i playoff e che stanno mantenendo le attese.

Le due capolista novaresi guarderanno con attenzione alla sfida di Ornavasso, ma dovranno a loro volta vedersela con due ossolane: il Trecate sale a Varzo dove sicuramente dovrà sudarsi il risultato contro gli uomini di Chiaravallotti, mentre la Union Novara ospita un Piedimulera ferito, che deve trasformare in rabbia agonistica la delusione per una partenza di stagione deficitaria.

Tra le altre sfide spicca l’insolito derby di Omegna, tra Bagnella e Agrano. Gli ospiti granata hanno iniziato il campionato col piede giusto, mentre gli uomini di Tabozzi dopo le sconfitte iniziali si sono rimessi in carreggiata con due vittorie consecutive: sarà una bella partita.Il Vogogna ospita l’altalenante Sizzano con l’obiettivo di avvicinare la zona playoff, mentre Gravellona San Pietro e Cannobiese saranno in trasferta in terra novarese, ospiti rispettivamente di Comignago e Pernatese, a oggi le due cenerentole del girone.

Le partite: Bagnella – Agrano; Vogogna – Sizzano; Carpignano – Crodo; Comignago - Gravellona San Pietro; Ornavassese - Virtus Villadossola; Pernatese – Cannobiese; Union Novara – Piedimulera; Varzese - Trecate