Festa a Vagna, Prata e Vallesone per "Lo pan ner"

Quella di domenica 15 ottobre è una giornata di festa per Vagna, Prata e Vallesone per “Lo pan ner”. Il programma inizia alle 9.30 con un caffè di benvenuto a Vagna, seguito alle 9.40 dalla visita alla chiesa seicentesca di San Brizio. Dal 10.30 inizia la salita, a piedi, verso la frazione Prata con l’accompagnamento delle guide Seo Cai di Domodossola: alle 11, all’oratorio di San Giuseppe, la presentazione dell’altare ligneo e della tela “La Madonna che cuce”, con una lettura di poesie di Luciano Tapparo. Alle 11.45 aperitivo, e successivamente si prosegue a salita verso Vallesone, dove alle 12.4 è in programma il pranzo. Nella stessa località, alle 14.30, la presentazione del racconto “Aristello e la ricetta segreta del pane” di Cinzia Gatti, con illustrazioni di Edda Orlandi. Alle 15.30, all’oratorio di San Gaudenzio, la lettura di poesie di Salvatore Iacopino con accompagnamento musicale. Alle 16, infine, la merenda. Durante tutta la giornata a Vallesone viene preparato il pane e il Crescenzin nell’antico forno del paese.