Via alla Sagra della Castagna di Piedimulera

Domenica 15 ottobre il gruppo Amici in Piazza organizza l’edizione 2023 della Sagra della Castagna di Piedimulera. I festeggiamenti si aprono alle 10 con la messa solenne pro populo in onore della Madonna del Rosario, seguita dalla tradizionale processione.

Alle 12 si apre la sagra, con polenta e spezzatino sotto il tendone (è necessaria la prenotazione al numero 329205785). A seguire, dalle 14.30, la distribuzione delle castagne in brascarola e dolci a base di castagne. Durante il pomeriggio non manca l’intrattenimento musicale con Morgana. Per i bambini, un’area gonfiabili gratuita e il truccabimbi promosso dalla CRI di Piedimulera. La festa si conclude alle 18 con l’elezione di Miss Castagna e Mr Marone.

La Sagra della Castagna si arricchisce della partecipazione straordinaria della Pro Loco di Piozzo (CN) con una selezione di zucche della “Mostra tecnico scientifica della Fiera della Zucca”, ma anche dell’esposizione di auto e moto a cura dell’associazione Auto e moto storiche Valdossola. Infine, il 14 ottobre alle 16 si inaugura la mostra “i colori delle emozioni” a cura dell’associazione Labor Art, allestita in Via Leponzi 27/28; l’esposizione rimane aperta fino al 29 ottobre.