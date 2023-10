Torna domenica 22 ottobre il Carnevale d'autunno al Badulerio. L'appuntamento in via Ferreri 1 è per l’ora di pranzo con polenta cotta nei paioli di rame accompagnata da salamini e altre prelibatezze come spezzatino e tapelucco. La prima distribuzione è prevista alle 11.30. Nel pomeriggio poi attività di intrattenimento per adulti e bambini.