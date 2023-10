A Villa la fiaccolata per la pace FOTO E VIDEO

Villadossola ieri sera è scesa in piazza per dire basta alla guerra. Un centinaio di persone hanno preso parte alla Fiaccolata per la pace in Terra Santa.



L'appuntamento è stato organizzato dalla parrocchia che ha accolto l'appello della Conferenza Episcopale italiana la quale ha chiesto, proprio nella giornata di ieri, di incontrarsi in preghiera per chiedere a Dio Pace e Giustizia. Alla fiaccolata era presente anche il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, con l'assessore Pierangela Borca, il presidente dell'Anpi del Vco Franco Chiodi con lo stendardo dell'Anpi.

I fedeli si sono ritrovati nel piazzale della chiesa dove è stato portato un crocifisso in legno e il cero pasquale simbolo della morte e della risurrezione del Signore; proprio da questo cero pasquale sono state accese le fiaccole. La funzione a è stata presieduta dal parroco don Massimo Botarel e dal suo coadiutore don Lorenzo Armano. In apertura il parroco ha letto la lettera del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che a nome di tutti gli Ordinari, ha chiesto alle comunità locali di incontrarsi “nella preghiera corale, per consegnare a Dio Padre la sete di pace, di giustizia e di riconciliazione.

Una fedele ha quindi letto la lettera che una suora di Betlemme dell'istituto Effetà, conosciuta dai villadossolesi in un recente pellegrinaggio in Terra Santa, ha scritto alla comunità di Villa. “Da tempo si percepiva un'atmosfera di tensione - scrive la suora - ma nessuno pensava ad un attacco a sorpresa. Qui a Betlemme siamo relativamente tranquilli, chiusi dentro il muro (la striscia di Gaza è lontana) La nostra scuola così come le altre, è chiusa, sono chiusi i negozi, cancellato ogni permesso al lavoro. Quindi per la povera gente viene a mancare il pane quotidiano. Tutto questo è tremendo c'è molta sofferenza e dolore. L'unica arma che possiamo usare – conclude la suora- è quella di supplicare il Signore senza stancarci, vero Re di Pace e di Misericordia”.

I partecipanti hanno quindi percorso le vie di Villadossola pregando e cantando brani che inneggiavano la pace. La fiaccolata è stata inframmezzata anche da brani del vangelo. I fedeli dopo aver percorso le principali vie del centro hanno fatto ritorno in chiesa dove vi è stata un'ora di adorazione Ecucaristica.