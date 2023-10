Successo per 'Fuori di Zucca' a Santa Maria Maggiore

Zucche protagoniste in Valle Vigezzo nel fine settimana appena trascorso. Complici le temperature ancora miti del weekend, in tanti sono accorsi a Santa Maria Maggiore per l’edizione 2023 di “Fuori di Zucca”, con il paese abbellito a tema. Tanti e apprezzati gli appuntamenti: mostre, giochi di strada, eventi, concerti e vetrine decorate a tema che hanno permesso a tutti di sentirsi – almeno per qualche ora – un po’ “Fuori di Zucca”. Tra le principali novità di questa edizione vi era il Mercatino della terra, che è stato ampliato e l’Aperitivo Fuori di Zucca proposto in collaborazione con l’Associazione Pirates of Rock presso il Giardino degli aromi della Casa del Profumo.